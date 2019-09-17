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Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyorBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

17.09.2019 18:27
Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük Köyü top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale ediyor. Bir helikopter de havadan yangına müdahale ederken, iş makineleri de alevlerin yerleşim birimine sıçramaması için çalışma başlattı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bölgeye takviye ekipler gönderdiği öğrenildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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