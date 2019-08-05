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Bursa'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
05.08.2019 13:27
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Kaynak: DHA
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Bursa Orhaneli'nde orman yangını 6
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