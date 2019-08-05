Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da orman yangını  (EK GÖRÜNTÜLER 7)

7 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİBursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor.

05.08.2019 18:36 Bursa'da orman yangını  (EK GÖRÜNTÜLER 7)

7 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. 7 saattir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor. Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi.


Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   Didim'deki ayak piyanosu ilgi görüyor
19:28   Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)
19:27   Doğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğuldu (EK)
19:26   Antalya'da vefat eden hemşirenin organları 5 hastaya umut oldu
19:26   ANTALYA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE ÇAYA DÜŞÜP BOĞULDU - EK
19:26   Başbakan Yıldırım, İzmir'de milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı
19:25   Öykü Arin için kan ve kök hücre bağışladı, başka çocuğa hayat oldu