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Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar bulundu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde 5 kilogram esrar bulundu.

27.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:04Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar bulundu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde 5 kilogram esrar bulundu.

İnegöl İlçesi Tahtaköprü mahallesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Y.K isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K isimli şahsın ikametinin yakınlarında orman arazisinde bidon içerinde kubar esrar olduğu tespit edildi.

Ormanlık alanda yapılan arama neticesinde şahsa ait evin yaklaşık 300 metre mesafede dere yatağında gizlenmiş halde bulunan siyah poşete sarılı mavi renkli 60 litrelik bidon içerisinde 5 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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