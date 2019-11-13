Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Bursa
'da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir
ilçesi Burcun Mahallesi'nde 10 Kasım'da tartıştığı Fikret Vezirhan
'ı (52) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Necdet Y'nin (43) Gemlik ilçesinde saklandığını tespit etti.
Şüphelinin kullandığı otomobilin izini süren ekipler, Fındıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklanan Necdet Y'yi yakaladı.
Yenişehir ilçesine getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.