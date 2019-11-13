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Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Bursa'da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.

13.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:28Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
'da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Burcun Mahallesi'nde 10 Kasım'da tartıştığı Fikret 'ı (52) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Necdet Y'nin (43) Gemlik ilçesinde saklandığını tespit etti.
Şüphelinin kullandığı otomobilin izini süren ekipler, Fındıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklanan Necdet Y'yi yakaladı.
Yenişehir ilçesine getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenişehir, Vezirhan, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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