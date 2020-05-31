Bursa'da ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da ortalık savaş alanına döndü.

31.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:32
Bursa'da ortalık savaş alanına döndü...Kavga eden silahlı gruplara müdahale eden narkotik polisi şehit oldu, çıkan olaylarda 5 kişi de yaralandı
- Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Emniyet güçlerine ait TOMA'lar olay yerine sevk edildi
BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, yaralı 5 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı. Bursa’da ortalık savaş alanına döndü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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