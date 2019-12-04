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Bursa'da otobanda su birikintisi faciasında ölen sürücünün kimliği belli oldu

İstanbul-İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarparak hurdaya dönen lüks aracın içerisinde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.

04.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:57Bursa'da otobanda su birikintisi faciasında ölen sürücünün kimliği belli oldu
İstanbul- otobanı Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarparak hurdaya dönen lüks aracın içerisinde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Sürücünün iş görüşmesi için İstanbul'dan geldiği iddia edildi.

Kaza, otobanın Ovaakça mevkii İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sebebiyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından ölen sürücünün 50 yaşındaki Ahmet Giray Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın iş görüşmesi için Bursa'ya geldiği belirtildi.

Aynı su birikintisinde 3 kaza

Öte yandan aynı bölgede farklı saatlerde 3 kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

İstanbul, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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