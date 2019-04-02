Bursa
'da otobüs alev alev böyle yandı
BURSA - Bursa
'da okulun yanında park eden otobüs alev alev yandı. Öğrenciler büyük panik yaşadı. Nilüfer ilçesi Çamlıca
mahallesinde özel bir okulun yanında uzun süredir park edilmiş vaziyette duran otobüs alev aldı. Otobüs yandığı gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların aylardır bir okulun yanında ki arsada terk edilmiş vaziyette duran ve yetkililere kaldırılması için başvurduğu otobüs bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa
Büyükşehir İtfaiye
Ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otobüsün kullanılmaz hale geldiği görüldü. Emniyet ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
Çamlıca, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA