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Bursa'da otomobil alev alev yandı, 3 kişi ölümden döndü

Bursa'da seyir halinde bir otomobil alev alev yandı.

03.08.2019 16:35 Bursa'da otomobil alev alev yandı, 3 kişi ölümden döndü
Bursa'da seyir halinde bir otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde bulunan 3 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Millet Mahallesi'nde bir otomobil seyir halinde alev alev yandı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, otomobilde bulunan 3 kişi canını son anda kurtardı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilin yanma esnasında patlama sesleri de duyuldu. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle yangına müdahale eden ekipler kısa sürede otomobili söndürdü. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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