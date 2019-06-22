Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa- Ankara
kara yolunun İnegöl Hikmet Şahin Köprülü
Kavşağı'nda ilerleyen Mesut Kocaçepel (36) yönetimindeki 16 Y 6746 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kocaçepel ve araçtaki İsmail Aydın
'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaçepel ve Aydın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Bu arada, kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, ikiye bölünen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar açıldı.