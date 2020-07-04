Bursa'da otomobil dereye uçtu 1'i çocuk 4 yaralı

Bursa'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

04.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:01
Bursa'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hurdaya dönen otomobilden itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabaha karşı 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. İznik ilçesinden, Orhangazi ilçesine doğru seyreden Nurpaşa Özaydın (67) yönetimindeki 12 AAB 264 plakalı otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Nurpaşa Özsaydın ile araçta bulunan Kars Cumhuriyet Savcılığı'ndan son yayınlanan hakimler savcılar kararnamesinde Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu (35), eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında hurdaya dönen otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa’da otomobil dereye uçtu 1’i çocuk 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber
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