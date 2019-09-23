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Bursa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

23.09.2019 09:20
Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Melih T'nin (22) kullandığı 16 AFE 286 plakalı otomobil, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan Melih T, ters dönen araçtan sağlık ve polis ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansa götürülürken şoka girdiği görülen yaralı, "Bari aracın anahtarlarını alayım" dedi.
Ekiplerin, "Aracınla biz ilgileniriz." demesinin ardından ambulansa alınan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Melih T
Bursa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

İstanbul Caddesi, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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