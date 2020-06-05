Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralıBURSA, kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki evin bahçe duvarına çarptı.

05.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:57
Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
BURSA, kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkan otomobil hurdaya dönerken 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi- İznik yolu, Çakırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi'ye giden Hamza Özdemir (40) yönetimindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metrelerce savrulup, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile yolcular Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil (45) ve Kemal Bulut (36) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Burhan Koç'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan, otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yaralanan 5 kişinin Türkiye Maarif Vakfı üyesi oldukları belirlendi. Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri ise kaza sonrasında Orhangazi'ye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Bursa’da otomobil evin bahçesine girdi: 1’i ağır 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Bahçe, Bursa, Güncel, Haber

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