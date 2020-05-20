Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
20.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak MERPA pazar alanı önünde meydana geldi. 52 yaşındaki Fevzi Ç. idaresindeki 16 Y 2795 plakalı motosiklet ile Kevser P. idaresindeki 16 KDU 82 plakalı otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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