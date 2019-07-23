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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

23.07.2019 21:15 Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Bursa karayolu Müşküle köyü Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan Arif Turgut idaresindeki 34 UZ 3217 plakalı otomobille karşı yönden gelen 16 ABP 162 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Yaralı iki genç sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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