Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bursa'da otomobil yan yattı, sürücü ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı.

20.09.2019 00:03Bursa'da otomobil yan yattı, sürücü ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada sürücü ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza, Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan Cansu Ç. (27) idaresindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yolun ortasında bulunan bankete ardından aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla yan atan araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:22 Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
01:04 Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
01:02 Denizli'de iş makinesine tır arkadan çarptı: 2 yaralı
00:48 TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü
00:44 TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü
00:37 Fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
00:36 Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu