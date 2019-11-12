Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Saliha Kırcalı F. (35) idaresindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil, Ahmet Türker Çevreyolu'nda, İlhan U. (70) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.