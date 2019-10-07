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Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

07.10.2019 12:10Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Engürücük Mahallesi Kurşunlu, kendisini bekleyen tıra binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar A'ya çarptı.
Yaralanan Yaşar A, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Y.A. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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