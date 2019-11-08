Haberler » Güncel » Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

08.11.2019 04:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 05:00 Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yaptığı öğrenilen Bahadır K. idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, Cemal D. yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Bahadır K. ve arkasında oturan Özge Y. yola savruldu.
Kazada ağır yaralanan Bahadır K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, arkadaşı Özge Y. ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Cemal D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobili yol kenarına alarak, caddeyi trafiğe açtı.

Atatürk Caddesi, Görükle, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:25   Süt fabrikasını kaçak içki fabrikasına çevirmişler
09:25   Okan Buruk: "Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum"
09:25   Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi
09:25   Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açarak 1 polisi yaraladılar
09:25   Bakan Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı"
09:02   Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi
08:57   Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz
08:56   Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi
08:36   Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
08:03   HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:27:34