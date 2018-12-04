Bursa'da Otoparklarda Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığı!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün, akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla il bazında yürüttüğü çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmaların son ayağında, görevli personeller tarafından il merkezi ve ilçelerdeki otoparklar ziyaret edilerek araçlara gereksiz ve gelişigüzel ilaç kullanımının zararlarına dikkat çeken broşürler bırakıldı.

Vatandaşların Akılcı İlaç ve Antibiyotik kullanımı konusunda bilinç düzeyinin arttırılması için 2011 yılından beri çeşitli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bu kapsamda ilimizde ilk olarak ilgili sağlık çalışanlarımızın tümüne konuyla ilgili eğitimler verildi. İl merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, çarşı gibi halkımızın yoğun ziyaret ettiği yerlerde stantlar açtık, okul ziyaretleri gerçekleştirdik. Öğrencilere akılcı ilaç kullanımının önemini anlattık. Hekimlerinin önermediği ilaçları kullanmama konusunda uyarılarda bulunduk. Şimdi de görevlilerimiz tarafından ilçelerdeki otoparklarda araçlara, gereksiz ve gelişigüzel ilaç kullanımının zararlarının anlatıldığı broşürler bırakıldı. Amacımız ilaç kullanımını değil, gereksiz ilaç kullanımını azaltmak. Bu çalışmalarımız toplumsal farkındalığa dönüşmeli ve bu konuda hep birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

ANTİBİYOTİK DİRENCİNE DİKKAT

Antibiyotik direncinin dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımını, antibiyotik direncine yol açar ve hastalıkların tedavi başarısını engeller. Antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Akılcı ilaç kullanımında önemli olanın uygun ilacı, uygun dozda, uygun sürede kullanmaktır " dedi