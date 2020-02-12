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Bursa'da özel çocuklara anlamlı gece

Bursa Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneğince düzenlenen gecede eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

12.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:36Bursa'da özel çocuklara anlamlı gece
Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneğince düzenlenen gecede eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Bursa'da özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin bağımsız ve topluma yararlı fertler olarak yetişmeleri maksadıyla kurulan Özel Deha Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneği öğrencilerine yönelik anlamlı bir faaliyet düzenledi. Salon Medya'da düzenlenen gecede öğrenciler ve veliler eğlenceli bir gün yaşadı. Toplu pasta kesimiyle unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, gece boyu doyasıya eğlendi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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