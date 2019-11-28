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Bursa'da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı

Bursa'da hafriyat çalışması yapılırken doğalgaz boru hattında meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

28.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:56Bursa'da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı
'da hafriyat çalışması yapılırken doğalgaz boru hattında meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. ve itfaiye ekipleri seferber olurken, yangın 10 dakika içinde kontrol altın alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 38.Cadde'de saat 17.03'de hafriyat yapılırken boru hattına zarar verildi. Hatta zarar verilmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Demirtaş Grubu'ndan 3, Balıklı Grubu'ndan 2 itfaiyeyle olaya müdahale edildi. Ekiplerin 7 dakikada müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye Bursagaz ekipleri de sevk edilirken, alevlerin yükselmesi sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursagaz ekipleri de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olay sebebiyle polis de soruşturma başlattı. - BURSA

Bursagaz, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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