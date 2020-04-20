Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da paramotorla uçan bir kişi havadan 'Hayat Evde' mesajı verdi

Bursa İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Merkezi'nde (DOSTUM) eğitmen İbrahim Dinçer, paramotoruyla gökyüzünde 'Hayat Evde' pankartı açtı.

20.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:13
Bursa'da paramotorla uçan bir kişi havadan 'Hayat Evde' mesajı verdi
Bursa İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Merkezi'nde (DOSTUM) eğitmen İbrahim Dinçer, paramotoruyla gökyüzünde 'Hayat Evde' pankartı açtı.

Korona virüsle mücadele sürecinde çeşitli etkinliklerle halkın dikkatini çeken, halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalışan İnegöl Belediyesi bu defa da çağrısını gökyüzünden yaptı. Yeniceköy'de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nden (DOSTUM) havalanan eğitmen İbrahim Dinçer, paramotorla İnegöl semalarında yaptığı uçuş ile halkın dikkatini çekti. "Hayat Evde" yazılı pankartın yer aldığı paramotorun uçuşu herkesini dikkatini çekti.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Korona virüsle mücadele noktasında hem şehir genelinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının tüm hızı ile devam edeceği hem de özellikle yapılan farkındalık çalışmaları ile sosyal medya üzerinden İnegöl halkına ulaşılacağı ve sürecin en iyi şekilde atlatılmaya çalışılacağı bilgisi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye’de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan’da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haberler
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Bugün sizi neler bekliyor? Haberler
Bugün sizi neler bekliyor?
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu Haberler
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da paramotorla uçan bir kişi havadan 'Hayat Evde' mesajı verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Demirköy'de koronavirüs tedbirleri - Haber 12:27: Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı - Haber 12:26: İki çocuk annesi, kendini astı - Haber 12:26: KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı - Haber 12:26: DSP'den TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan kutlama mektubu - Haber 11:51: İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir - Haber 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber 11:11: Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum - Magazin 10:08: Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi - Haberler 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu - Ekonomi 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber