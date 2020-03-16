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Bursa'da park halindeki otomobil yandı

Bursa'da bir oto tamirci dükkanının önündeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

16.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:56
Bursa'da park halindeki otomobil yandı
Bursa 'da bir oto tamirci dükkanının önündeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokağı'nda tamirci dükkanının önünde park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Güncel

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