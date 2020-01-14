Haberler » Güncel » Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Haber

Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3 şüphelinin hırsızlık için pastaneye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

14.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:28Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı
'nın merkez ilçesinde, 3 şüphelinin hırsızlık için pastaneye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Koğukçınar Mahallesi'ndeki Ufuk Kırçiler'e ait pastaneye gelen yaşı küçük 3 şüpheliden 2'si, iş yerinin çevresinde keşif yaptıktan sonra depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi.
Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken çevredekiler durumu fark edip polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipleri fark eden gözcülük yapan şüpheli ara sokaklara kaçarken, diğer iki şüpheli içerideki soyunma odasına saklandı.
İş yerini inceleyen polis ekipleri, iki şüpheliyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin pastaneye girip hırsızlık girişiminde bulundukları ve sonrasında polis ekiplerine yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdiği, kasa ve çevresini dağıtarak para aradıkları görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheleri yakalayarak ekip arabasına bindirmesi de kameralarca kaydedildi.
İşletme sahibi Ufuk Kırçiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı hırsızların daha önce de 4 kez dükkanına girdiklerini öne sürdü.
Şüphelilerin sonunda polis ekipleri tarafından yakalandığını belirten Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler." diye konuştu.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:28  Putin ve Merkel Libya krizini görüştü - Haber
00:25  Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar - Haber
00:21  Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti - Haber
00:20  İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı - Haber
00:20  Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Haber
23:52  Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
22:02  İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali - Haber
14.01.2020 00:33:21