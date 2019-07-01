01.07.2019 13:22
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Bursa'da patates hasadı başladı

Bursa

BURSA'nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı.


BURSA'nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik , "Verimden memnunuz" dedi.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 7 bin dekarı sözleşmeli toplam 11 bin dekarlık alanda patates üretimi yapıldığını söyledi. Hasadın başladığını ifade eden Çelik, "Patates bazen para kazandırıyor, bazen kazandırmıyor. Bu yüzden çiftçimiz sözleşmeli olarak patates ekiyorlardı. 4 bin dekarlık alanda da bireysel patates ekimi var" dedi.
40 bin ton civarında rekoltede beklediklerini aktaran Çelik, şu an patatesin 1,8 liradan satıldığını ifade ederek, "Hasada başlandı. Verimden memnunuz. Fiyatlar tatmin edici olmasa da bu yıl zarar etmeyeceğimiz gibi duruyor" diye konuştu.
Patates üreticisi Zakir Özonan da rekolte ve verilen fiyattan memnun olduklarını belirtti.

- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl , Bursa , Ekonomi

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