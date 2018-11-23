Bursa'da 'Patates' ve 'Soğan' Stokçularına Baskın

BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda depo ve TIR'da stoklanan 70 ton patates ve soğan ele geçirildi. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım
ilçesindeki Samanlı Mahallesi'nde soğan ve patates stoklandığı bilgisine ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte harekete geçen ekipler, C.G. ve M.K.'ye ait depoda ve C.G.'ye ait TIR'da 'Hal Kanununa Aykırı' 70 ton patates ve soğan ele geçirdi. Depo ve TIR sahiplerine idari para cezası uygulandı.
- Bursa
Jandarma,Bursa