Bursa'da pazar girişine hijyen tünelleri kuruldu

BURSA'da İnegöl Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen hijyen kabinleri Merpa pazar yerinde faaliyete geçti. Uygulamanın tüm pazarlara yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Bir yandan hükümet tarafından alınan önlemlerle vatandaşın sağlığı korunurken, bir yandan da yerel idareler farklı tedbirler alarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğü'nce imal edilen hijyen tünelleri, bugün Merpa pazar yerinde faaliyete geçti. Pazarın her iki girişindeki hijyen tünellerinden geçen vatandaşlar, zabıta ve emniyet güçleri nezaretinde sosyal mesafeye dikkat edilerek pazara alınırken, aynı zamanda maske dağıtımı da yapılıyor. Öte yandan, hijyen tünelinden pazara giren vatandaşların her birinin tek tek ateşleri de ölçülüyor.

PAZAR YERLERİNDE UYGULANACAK

Tüm pazar yerlerinde uygulanacak sistemin ilk gününde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte hijyen tüneli uygulamasını yerinde inceledi. Vatandaşların da görüş ve önerilerini soran Taban'a ilçe halkı uygulamadan dolayı ve gösterilen mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Hijyen tüneli uygulamasına ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, "Burada amacımız halk sağlığını koruyabilmek, vatandaşımızın bu salgından zarar görmeden, hayattaki konforunu da bozmadan koruyabilmek. Bu anlamda gerek şehrin muhtelif yerlerine dezenfekte alanları oluşturarak, gerek yoğun temizlik ve hijyen çalışmaları yaparak vatandaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirerek onların sağlık ve sıhhatini korumaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda özverili ve gayretli davranmasını istiyoruz. Çünkü hiçbir vatandaşımızın bu işten zarar görmesini istemiyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerinin istekleri, talepleri olduğunda 24 saat boyunca 153 çözüm merkezimize ulaşabilirler" dedi.

BU SÜRECİ EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIZ

Hijyen tünellerinin pazar yerlerinde kullanılacağını da kaydeden Taban, "Dezenfekte kabinlerimizi bugün Merpa pazar yerimizin her iki girişine de yerleştirdik. Vatandaşlarımızın buraya girerken özellikle mikrop kırıcı dezenfekte ilaçlarıyla üzerlerinde de varsa bunların yok edilmesiyle ilgili süreç işliyor. Aynı zamanda ateşlerini de ölçüyoruz. Vatandaşlarımız da dikkatli olursa bu süreci el birliği ile en kısa zamanda hep birlikte aşmış olacağız. Lütfen herkes dikkatli olsun. Sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim" ifadelerinde bulundu.