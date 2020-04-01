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Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda aralıksız denetimde.

01.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:21
Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda aralıksız denetimde. Salgın riskine karşı denetime çıkan ekipler, tezgahların 3 metre kuralına uygun olmasını sağlarken, vatandaşları da ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Nilüfer Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bütün ekipleri ile alarma geçti. Toplum sağlığı adına kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve vatandaşlar bilgilendiriliyor. Özellikle vatandaşların fazla bulunduğu market ve pazarlarda bakanlık genelgesi kapsamında sıkı denetimler yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her mahallede farklı günlerde kurulan pazarlarda halkın sağlığını korumak adına aralıksız görev başında.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, Nilüfer ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor. Pazarcıların maske ve eldiven takmalarını sağlayan zabıtalar, vatandaşları da tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda uyarıyor.

Vatandaşlara, salgınla mücadele konusunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürleri de dağıtan zabıta ekipleri, genelge kapsamında salgının yayılmaması için en üst düzeyde tedbir alıyor.

Parklarda salgın önlemi

Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe sınırlarındaki parklarda çocuk oyun alanları ve spor aletleri ile halı sahaların kullanılmaması için de önlem aldı. Bu alanlarda şerit çeken zabıta ekipleri, salgın riskine karşı bir süre oyun alanları ile spor aletlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları sürekli bilgilendiriyor.

Başkan Erdem'den çağrı

Nilüfer Belediyesi olarak halk sağlığı adına olağanüstü önlemler aldıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'de yaşayan herkese duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Halkın gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem "Ancak Nilüferli vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Esnafımız maske ve eldivenle çalışsın. Pazara giden vatandaşlarımız ürünlere dokunmasın, her temas bir risktir çünkü. Vatandaşlarımızdan pazarlara çocuklarını götürmemelerini de rica ediyoruz. Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgından dayanışma içinde korunacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam
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