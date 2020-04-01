Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı

Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı Nilüfer ilçesindeki pazarlarda Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla zabıta ekipleri adlığı tedbirleri arttırdı Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda...

01.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:19
Bursa 'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı
Nilüfer ilçesindeki pazarlarda Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla zabıta ekipleri adlığı tedbirleri arttırdı
BURSA - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda aralıksız denetimde. Salgın riskine karşı denetime çıkan ekipler, tezgahların 3 metre kuralına uygun olmasını sağlarken, vatandaşları da ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.
Nilüfer Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bütün ekipleri ile alarma geçti. Toplum sağlığı adına kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve vatandaşlar bilgilendiriliyor. Özellikle vatandaşların fazla bulunduğu market ve pazarlarda bakanlık genelgesi kapsamında sıkı denetimler yapılıyor.
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her mahallede farklı günlerde kurulan pazarlarda halkın sağlığını korumak adına aralıksız görev başında.
Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, Nilüfer ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor. Pazarcıların maske ve eldiven takmalarını sağlayan zabıtalar, vatandaşları da tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda uyarıyor.
Vatandaşlara, salgınla mücadele konusunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürleri de dağıtan zabıta ekipleri, genelge kapsamında salgının yayılmaması için en üst düzeyde tedbir alıyor.
Parklarda salgın önlemi
Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe sınırlarındaki parklarda çocuk oyun alanları ve spor aletleri ile halı sahaların kullanılmaması için de önlem aldı. Bu alanlarda şerit çeken zabıta ekipleri, salgın riskine karşı bir süre oyun alanları ile spor aletlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları sürekli bilgilendiriyor.
Başkan Erdem'den çağrı
Nilüfer Belediyesi olarak halk sağlığı adına olağanüstü önlemler aldıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'de yaşayan herkese duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Halkın gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem "Ancak Nilüferli vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Esnafımız maske ve eldivenle çalışsın. Pazara giden vatandaşlarımız ürünlere dokunmasın, her temas bir risktir çünkü. Vatandaşlarımızdan pazarlara çocuklarını götürmemelerini de rica ediyoruz. Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgından dayanışma içinde korunacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bursa’da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da pazarlarda Korona virüs önlemleri arttırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: İngiltere'de doğalgaz patlaması 2 yaralı - Haber 18:45: Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Haber 18:45: - Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı - Haber 18:45: Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler - Haber 18:45: Ukrayna Başsavcılığı, 37 bin adet tuvalet kağıdını ihaleyle alacak - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber