Bursa'da "Pepee ile Kışa Merhaba Çocuk Şenliği"

Türkiye
'nin milli çizgi film karakteri Pepee
, Bursa
'da düzenlenen "Pepee ile Kışa Merhaba Çocuk Şenliği" gösterisiyle sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, çocuklar aileleriyle katıldı.
Gösteride dillerden düşmeyen, herkesin ezbere bildiği şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verildi. Pepee ve arkadaşlarının müzikler eşliğinde yaptıkları dansa zaman zaman çoçuklar da katılarak eğlendi.
Gösterinin sonunda çocukları selamlayan Pepee ve diğer karakterler, çocuklardan alkış topladı.
Türkiye,Bursa,Pepee
16 Aralık 2018 Pazar 16:09