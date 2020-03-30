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Bursa'da piknik ve balık tutmak yasaklandı

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirler alındığını açıkladı.

30.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:45
Bursa'da piknik ve balık tutmak yasaklandı
Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.03.2020 tarih ve 20 sayılı kararı ile kamu kurumlarında hizmetleri yürüten personeller, yöneticiler ve işçiler dahil, şahsi tercihleri gereği temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara kadar hizmetleri, anılan serbest kıyafetler ile ifa edebileceklerdir. 28-29.03 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanacaktır. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecektir. Alınan karara ek olarak sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik faaliyetlerinin hafta içi günlerde de yasaklanmasına dair karara uymayanlar hakkında idari veya adli işlem yapılacaktır" denildi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Valiliği, Güncel
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