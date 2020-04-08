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Bursa'da piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye para cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye jandarma tarafından toplam 1578 lira ceza kesildi.

08.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:19
Bursa'da piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye para cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde piknik yapıp, balık tutan 2 kişiye jandarma tarafından toplam 1578 lira ceza kesildi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri Boğazköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında M.U. (37) ve R.İ.'nin (40) baraj gölü kıyısında piknik yapıp, balık tuttuğunu tespit etti. Jandarma , M.U. ve R.İ.'ye ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği en alt sınır olan 789 TL ceza kesti.İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 28- 29 Mart tarihlerinden itibaren vatandaşların il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bursa, Güncel
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