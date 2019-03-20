Bursa'da Pkk/kck Operasyonu

Bursa
'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, 13 kişinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.
Bursa merkez ile Gemlik
, İnegöl
, Gürsu
ve Kestel
ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik dünkü operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının da 16'ya yükseldiği öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
PKK, Bursa, Güncel
Kaynak: AA