20 Mart 2019, 10:29
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Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

Bursa

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararıyla da operasyon için düğmeye bastı.  Polis ekipleri Bursa merkez ve Gemlik ile İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Bursa Güncel
Kaynak: DHA