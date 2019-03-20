Bursa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın verdiği gözaltı kararıyla da operasyon için düğmeye bastı. Polis
ekipleri Bursa merkez ve Gemlik
ile İnegöl
, Gürsu
ve Kestel ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
- Bursa
Güncel
Kaynak: DHA