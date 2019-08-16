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Bursa'da PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Bursa'da PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyedeBursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKKCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

16.08.2019 15:14
Bursa'da PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
Bursa'da PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKKCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan terör örgütü PKKKCK propagandası yapan 8 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şehir merkezi, İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda M.K., E.A., M.A., B.G., M.Ş.N., H.U., S.A., ve C.Z. gözaltına alınırken, yapılan aramada örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Bursa'da PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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