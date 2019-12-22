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Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi

Bursa'da polis ekiplerince 58 masaj salonunda bir hafta süresince denetimler gerçekleştirildi.

22.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:04 Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarını denetledi
Bursa'da polis ekiplerince 58 masaj salonunda bir hafta süresince denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, merkez Osmangazi ilçesinde bir masaj salonunun sorumluları hakkında fuhşa teşvik ve aracılık suçundan işlem yapıldı.
Nilüfer ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.E. ve eşi H.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca, 3 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Ekipler, Nilüfer ilçesinde 3, Osmangazi ilçesinde bir olmak üzere 4 kişi hakkında evlerini fuhuş amaçlı kullanmalarından dolayı işlem uyguladı.
Bu evlerin mühürlenmesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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