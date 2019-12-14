Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim - Haberler

Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim

BURSA (İHA) – Bursa polisi umuma açık iş yerlerinde uygulama yaptı.

14.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:41Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim
BURSA (İHA) – polisi umuma açık iş yerlerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez , Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde iş yerlerinde uygulama yaptı. Bu ilçelerde toplam 35 mekanda yapılan denetimlerde, bin 915 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan uygulama kapsamında, 19 iş yerine kapalı mekanda tütün mamulü kullanılmasından işlem yapılırken, bir iş yerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesinin olmadığı tespit edildi. 5 iş yerinde konsomatris çalıştırıldığı, 6 iş yerinde, 36 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giriş kaydının olmadığı tespit edildi.

Uygulamada, 2 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin ise ruhsatının olmadığı belirlenerek çalışma faaliyetine son verildi. Çakar lambası takılı bir araç ve sürücüsü de gerekli işlemler için ilgili birime teslim edilerek cezai işlem uygulandı.

Ayrıca çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kadın yakalanarak emniyete getirildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:30 Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Haberler
18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Haberler
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Haberler
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Haberler
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Haberler
17:08 KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi - Haberler
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
14.12.2019 18:38:31