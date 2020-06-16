Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı

Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttıBURSA'da, maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı.

16.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:09
Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı
BURSA'da, maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı.
Bursa'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, yayınladığı genelge ile maske takma zorunluluğu getirildiğini ve maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Duyurunun ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, kentin kalabalık bölgelerinde uygulama noktaları kurdu. Maskesiz gezen vatandaşları uyaran ekipler aynı zamanda maske dağıtarak vatandaşı daha duyarlı olmaya davet etti. Maske takmayanlar ise yasaktan haberleri olmadığını belirtti. Bursa’da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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