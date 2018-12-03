Bursa'da, Polislerden Okullara Ziyaret

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek, polislerin kullandığı ekip aracı, motosiklet ve telsizle ilgili öğrencilere bilgi verdi.Orhaneli Erenler İlkokulu ile farklı ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da buralardaki etkinliklere katıldı. Sınıfları gezen Ak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. İl Emniyet Müdürü Ak, okul çevresinde dikkat edilecek konular, okul servislerinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve acil durumlarda nasıl davranacakları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Okul müdürü Özkan Sevimli ise polislerin yaptığı okul ziyaretlerinden ve bilgilendirici faaliyetlerden mutluluk duyduklarını, çocukların okula huzurla geldiğini söyledi. Program; eğitimli köpeğin araçta uyuşturucu araması, drone gösterisi, öğrencilerin motosiklete binmesi ve polis kıyafetlerinin tanıtımı ile sona erdi.- Bursa