Haberler » kultur-sanat » Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak - Haberler

Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak

Bursa'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 20-29 Aralık'ta kitap fuarı gerçekleştirilecek.

09.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:06Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak
'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 20-29 'ta kitap fuarı gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarın misafir ülkesi Bosna Hersek olarak belirlendi.
Fuarın onur konukları Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Bosna Hersek'ten ise Türkçeye romanları tercüme edilen edebiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Cevad Karahasan olacak.
Kapılarını ziyaretçilerine 20 Aralık Cuma günü açacak fuara Türkiye'nin seçkin yayınevleri ve önde gelen yazarları katılacak. Etkinlik kapsamında imza günleri, söyleşi, panel ve konferanslara yer verilecek.
Sahafların da katılacağı kitap fuarında meraklılar, eski kitap ve belgelerle de tanışacak.
Fuar kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Canan Karatay, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Ali Ayçil, Tarık Tufan, Mevlana İdris, Kudret Ayşe Yılmaz, Hasan Erdem, Serdar Tuncer ve Bahadır Yenişehirlioğlu, imza günü ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.

Fuat Sezgin, Aralık, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

09:09 Obeziteyle ilgili merak edilenler! - Haberler
09:07 Demirtaş'ın sağlığında son durum: Holter cihazı takıldı, hafta içinde bir tahlil daha yapılacak - Haberler
09:06 Bursa'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen kitap fuarı 20 Aralık'ta açılacak - Haberler
09:02 TEM Otoyolunda trafik kitlendi - Haberler
09:01 Malatya'da şüpheli ölüm - Haberler
07:30 Vagonların üstünden atlayarak evine gitmek isteyen genç, yüksek gerilim hattına kapılarak öldü - Haberler
01:02 Yol sorma bahanesiyle yaklaştığı kadını, cinsel organını göstererek taciz eden kişi yakalandı - Haberler
00:13 ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik - Haberler
00:08 Ataşehir'de eski basketbolcuyu taciz eden sürücü yakalandı - Haberler
19:32 Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz - Haberler
9.12.2019 09:19:34