Bursa'da "Regaip Kandili" Programı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bursa-buyuksehir-belediyesi/' title='Bursa Büyükşehir Belediyesi'>Bursa Büyükşehir Belediyesi</a> Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/regaip-kandili/' title='Regaip Kandili'>Regaip Kandili</a>' özel programı düzenledi.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/merinos/' title='Merinos'>Merinos</a> <a class='keyword' href='/ataturk/' title='Atatürk'>Atatürk</a> Kongre ve Kütür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, şef Gökay Usludur yönetti.<br><br>Hafız <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ali-tel/' title='Ali Tel'>Ali Tel</a>'in konuk olduğu gecede, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.<br><br>Program sonunda Hafız <a class='keyword' href='/ali-tel/' title='Ali Tel'>Ali Tel</a> ve Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, uzun süre alkışlandı.