Bursa'da Robolutıon19 Festivali

Kaynak: DHA

Bursa'da ROBOLUTION19 FestivaliBursa'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'ROBOLUTION19' adlı festivali başladı. 2 gün sürecek olan festivalde 20 ayrı şehirden gelen öğrenciler yaptıkları robotları yarıştıracak.Bursa'nın Nilüfer İlçesinde bulunan Özel Kültür Okullarının bu yıl 2'ncisini düzenlediği ROBOLUTION'19 adlı robot yarışması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, elektronik, mekanik, robotik kodlama ve yazılım geliştirme konusundaki bilgilerini yarıştırıyor. Çizgi izleyen, mini sumo, hızlı çizgi izleyen ve arazi robot tasarımlarıyla farklı kategoride yarışmaya katılan öğrenciler birinci olmak için kıyasıya yarışıyor.Yarışmada 500 den faza robot olduğunu ve bu sene ikincisini düzenlediklerini dile getiren Okul müdürü Tuncay Tunca, 'Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirten Tunca, Yarışmada 500'ün üzerinde robot olacak. Buradaki yarışma ödüllü bir yarışma, arkadaşların buradan aldıkları ödülle de ileriye dönük yaptıkları çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin burada yaptıkları robotların, ilerleyen dönemlerde tıp, otomotiv, bilişim sektörlerinde büyük buluşlara imza atacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılların mühendislerine, yazılımcılarına en azından bir şevk vermek adına bu yarışmanın etkili olacağını düşünüyorum. dedi.BU İŞİ MESLEK OLARAK DÜŞÜNÜYORUMGeçtiğimiz sene robot yarışmasında birinci olan ve burs kazanan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selami Furkan Kurtoğlu, 'Etkinlikte arazi aracı ile yer alıyoruz. Daha önce de çeşitli yarışmalara katıldık ve onlardan ödül aldım. Bu işi meslek olarak yapmayı da düşünüyorum. Geçen yıl Okan Üniversitesinin yarışmasında derece aldık. Oradan bize tam burslu eğitim verdiler ödül olarak. diye konuştu.Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Hümeyra Yılmaz ise kodlarını kendilerinin yazdığı çizgi izleyen robot tasarladıklarını, ilk kez bir yarışmada yer aldıklarını belirtti. Yarın sona erecek yarışmada kategorilerinde ilk 3'e girenlere toplam 26 bin lira ödül verilecek.