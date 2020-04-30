Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.

30.04.2020 01:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:10
Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı.
İş yerinde yapılan kontrollerde, içeride kalabalık bir grubun bulunduğunu, iş yeri ruhsatının olmadığını ve sigara içildiğini tespit eden ekipler, idari işlem uyguladı.
İçeride bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası veren ekipler, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Haberler››Güncel››Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:29: Lastiği yerinden çıkan kamyona arkadan gelen kamyon çarptı TEM Otoyolu trafiğe kapandı - Haber 03:28: Tekeri fırlayan kamyona arkadan gelen kamyon çarptı, TEM yolu kapandı - Haber 03:28: SAKARYA Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı - Haber 03:24: BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths: "Marib'deki saldırılar barış çabalarını baltalıyor" - Haber 03:20: Davulcu çaldı, muhtar sağlık çalışanları için söyledi - Haber 00:38: Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler