Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı - Haberler

Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa'nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

08.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:24 Bursa'da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa'nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucu çöp evde gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpeği Rona tarafından bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın koordinesinde gerçekleştirilen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda, Bursa'nın Merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda başta Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı bin kişilik polis ekibi görev aldı.

Yapılan operasyonda polis özel harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sırasında girilen evlerden biri çöp ev çıkarken içeride narkotik köpeği Rona tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:28   İzmir'de tarihi eser ve kaçak şarap operasyonu - Haberler
10:22   Isparta'da 400 liralık silahlı soygun - Haberler
10:20   Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı - Haberler
10:20   Son dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama - Haberler
10:14   MHP lideri Bahçeli: "FETÖ elebaşının ABD'nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya'dan Türkiye'ye... - Haberler
10:13   İran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu - Haberler
10:04   İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı - Haberler
10:00   İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur - Haberler
09:59   Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi - Haberler
8.01.2020 10:34:34