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Bursa'da şafak operasyonunda 10 tutuklama

Bursa'da şafak operasyonunda 10 tutuklama Bursa'da şafak vakti gerçekleştirilen narkotik operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

13.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:38

Bursa 'da şafak operasyonunda 10 tutuklama

BURSA - Bursa'da şafak vakti gerçekleştirilen narkotik operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik operasyon yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese özel harekat ve çevik kuvvet polisiyle birlikte eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerin kapılarını koç başlarıyla kıran ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına alırken, 675 gram kannabinoid ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da şafak operasyonunda 10 tutuklama

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

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