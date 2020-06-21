Bursa'da sağanak ve dolu

Bursa'da sağanak ve doluBURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:22
Bursa'da sağanak ve dolu
BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu.
Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.
Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. Bursa’da sağanak ve dolu

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, İznik, Bursa, Güncel, Haber

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