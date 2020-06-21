Bursa'da sağanak ve dolu

Bursa'da sağanak ve dolu (4)DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİBursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:20
Bursa'da sağanak ve dolu (4)
DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Bursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İznik, Orhaneli, Keles'in ardından Kestel ilçesindeki kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara sebep oldu. Kestel'de bazı dereler taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, Barakfakih mevkiinde sokak ve caddelerde bulunan araçlar, taşkının etkisiyle sürükledi. Evlerde, arabalarda ve tarım arazilerindeki hasar ise, suların çekilmesinin ardından ortaya çıkacak.
SEL VURUNCA VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Bursa'daki sağanak sonrası, kentin pek çok noktasında su baskınları oluştu. Orhangazi ilçesindeki Yeni Sölöz Mahallesi'nde de sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Yeni Sölöz Mahallesi'nin içerisinden geçen derenin taşmasıyla birlikte mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su taşkınlarını önlemek için ise seferber oldu. Vatandaşlar, el birliğiyle ev ve iş yerlerini koruma adına kaldırım taşlarından, deredeki su taşkınına set oluşturmak için çabaladı. Mahalle Muhtarı Halil Bayram ise bazı araç ve traktörlerin de selde sürüklediğini ve maddi hasarın büyük çapta olduğunu ifade etti. Bursa’da sağanak ve dolu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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