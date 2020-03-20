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Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği

Bursa'da korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerden onları alkışladı.

20.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:36
Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği
Bursa 'da korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerden onları alkışladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs Türkiye'de etkili oluyor. Virüse karşı mücadelede sağlık personeli hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalıyor. Sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve moral desteği vermek amacıyla çağrıda bulundu. Dün akşam saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar hep birlikte onlara alkışlı destekte bulundu. Aynı destek bugün de aynı saatte devam etti. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Öte yandan İnegöl'de bir fabrikada çalışan onlarca işçi aynı anda işlerini bırakarak sağlık çalışanlarına destek olmak için alkış eylemine katıldı. O anları ise cep telefonlarıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Bursa, Güncel

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