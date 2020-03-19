Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür - Güncel

Bursa'da sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

19.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:43
Bursa'da sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye 'de olduğu gibi Bursa 'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin kabusu olan korona virüsüne karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarına çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerine tüm ülkeden olduğu gibi Bursa'dan da destek geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Loading